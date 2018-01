Inscrições para concorrer aos postos de rainhas e Rei Momo em Rio Branco se encerram nesta terça-feira (23)

As inscrições para concorrer aos postos de rainhas do carnaval e Rei Momo se encerram nesta terça-feira (23) e podem ser realizadas na Fundação Garibalde Brasil (FGB) no conjunto Manoel Julião das 8h às 12h e das 14h às 17h. A primeira etapa da seletiva que classificará os concorrentes para a grande final acontece no próximo domingo (28).

Na pré-seleção serão escolhidos cinco concorrentes de cada categoria, rainha, rainha gay, travesti e Rei Momo. Todos os participantes serão avaliados por uma comissão julgadora que analisará os quesitos samba, simpatia e beleza plástica. Os concorrentes devem estar presentes no local da seletiva uma hora antes do inicio do evento.

O presidente da FGB, Sérgio de Carvalho, informou que toda a programação é para que a seletiva seja no calçadão da Gameleira, mas algumas definições estão sendo realizadas e possa ser também que mude para o Novo Mercado Velho. “Esta semana estamos definindo a logística e iremos divulgar toda a programação do Carnaval 2018 em Rio Branco”, disse Carvalho.

Os blocos carnavalescos também serão a grande atração do Carnaval este ano pela tradicional festa que acaba mobilizando vários bairros de Rio Branco.