Inscrições para aulas de violão para iniciantes é ofertado pelo Centro Cultural Lydia Hammes e FGB

Seguem abertas as inscrições para aulas de violão para iniciantes ou para quem já tem conhecimentos básicos. O curso é ofertado pelo Centro Cultural Lydia Hammes e Fundação Garibaldi Brasil. As inscrições encerram dia 6 de fevereiro, período previsto também para início das aulas.

No total são ofertadas 60 vagas com turmas no período da manhã, tarde e noite. Vale destacar que das 60 vagas, somente 30 vagas tem inscrições gratuitas, as demais vagas será cobrado uma taxa de inscrição no valor de R$ 20.

O curso tem duração ilimitada e vai até onde o aluno achar necessário. Para proceder com a inscrição, os interessados precisam levar um documento oficial com foto. O público alvo são pessoas a partir dos 10 anos de idade e vão ser ministradas duas vezes por semana no próprio Centro Cultural Lydia Hammes, em Rio Branco (Acre).