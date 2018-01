No final da tarde desta segunda -feira (22), uma viatura do SAMU foi acionada para constata a morte de um homem de 74 anos, identificado pelo nome de Varlos Almeida de Aguiar, encontrado morto dentro da casa onde morava na rua Alice, localizada no bairro Wilson Ribeiro, região do Calafate.

De acorfo com informações da equipe do SAMU, quando chegaram ao apartamento do idoso foi constatado a morte, porém uma situação no mínimo vuriodo, pois o corpo foi encontrado embsico da vsma, embora apresentasse ter sido morte por causas naturais, a equipe médico decidiu acionar a polícia e Instituto Médico Legal -IML.

O corpo aparentemente segundo os peritos não apresentava marcas de violência, mesmo assim o corpo foi levado para exame cadavérico.