Ginecologista é preso por suspeita de abusar de pacientes em Goiânia

Uma das vítimas revelou que médico chegou a praticar sexo oral sem o seu consentimento, segundo delegada

Foi preso em Goiânia, nesta terça-feira (23), um médico ginecologista suspeito de abusar sexualmente de pacientes. Conforme relata o G1, com base em informações da Polícia Civil, o homem seria reincidente no crime. Em 2015, o profissional já havia sido condenado por violação sexual mediante fraude de outras pacientes, mas após recurso da defesa ele continuou a trabalhar e a cometer os abusos.

Segundo a titular da Delegacia da Mulher, Ana Elisa Gomes, as vítimas eram submetias à prática de atos libidinosos enquanto realizava os exames. A responsável pelo caso revelou que ele chegou a praticar sexo oral em uma das pacientes.

Os crimes denunciados teriam ocorrido em 2017. Até o momento três vítimas procuraram a delegacia para relatar o abuso.

“Nós representamos pela prisão dele depois que três vítimas procuraram a delegacia. Elas relataram que o profissional utilizava o momento do exame de toque para abusar das vítimas, seja por meio de masturbação, falando coisas de cunho sexual, chegando a audácia de praticar sexo oral em uma delas”, disse ao G1 delegada responsável pelo caso.

CRM-GO

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) informou, através de nota, que dará celeridade à apuração dos fatos em razão da gravidade do que já foi divulgado. Para tomar as providências cabíveis, a entidade aguarda a documentação necessária.

“Em 2014 a nossa delegacia apurou a denúncia de uma paciente que foi vítima da mesma forma de abuso. Ele chegou a ser condenado em 2015, mas a defesa do médico recorreu e ele nunca tinha sido preso. Agora, com o surgimento destes três novos casos, mesmo o processo anterior ainda estando em curso, pedimos pela prisão”, contou a delegada Ana Elisa ao portal.