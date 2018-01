“Essa pancadaria do PT contra mim é porque eles sabem que a chapa é forte comigo”, diz Alan Rick

O deputado federal Alan Rick (DEM) foi, disparado, o político mais agredido nas redes sociais nas últimas horas. Ele é acusado de dar um “golpe” dentro de seu próprio partido, tomando a presidência de Tião Bocalom, para apoiar a candidatura de Gladson Cameli (PP) ao Governo do Acre, enquanto Bocalom patrocina uma candidatura alternativa. “Isso é ridículo, uma acusação dessas, porque os partidos tem suas configurações políticas, seus interesses nacionais e locais, portanto independente de ser eu na presidência o DEM iria se comportar da maneira que está se comportando”, afirmou ao Blog do Evandro Cordeiro. Quanto a pancadaria que tem sofrido nas redes sociais, Alan não tem dúvidas sobre a autoria e patrocínio: “É patrocinada pelo PT”. E disse mais: “Toda decisão partidária precisa de consenso interno. Essa candidatura alternativa não tem consenso dentro do DEM. Nunca dei nenhuma declaração de que iria ‘tomar’ o partido. Estou em consonância com a Executiva Nacional do DEM. Esses ataques patrocinados pelo PT mostram de que lado estão algumas pessoas”, disse mais o parlamentar ao Blog agora há pouco.

Relacionado