EMBRIAGADO: Técnico é preso após ameaçar esfaquear familiares

Em Rondônia

Consta em boletim de ocorrência, que após ingerir bastante bebida alcoólica, o suspeito ficou altamente agressivo e se armou com uma faca

O técnico de refrigeração Renato F. S., 33, foi preso na segunda-feira (22), pelo crime de ameaça contra os próprios familiares em uma residência, localizada no bairro JK, zona Leste de Porto Velho.

Consta em boletim de ocorrência, que após ingerir bastante bebida alcoólica, o suspeito ficou altamente agressivo e se armou com uma faca. O homem afirmava que ia esfaquear qualquer um dos familiares que tentasse impedi-lo de ir até a casa da ex-mulher. Um militar do Exército, irmão do suspeito, tentou acalmá-lo e ao ser empurrado lesionou-se no braço, batendo na casinha do cachorro.

Uma guarnição da Força Tática passava pelo local e foi acionada. O suspeito foi encontrado com a faca na cintura e recebeu voz de prisão.