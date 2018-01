Em Rio Branco, trio é preso com armas de uso restrito e carro com placa adulterada durante abordagem

Três pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (23) com uma pistola ponto 40, uma 9 milímetros e quase 50 munições. O trio foi preso no Loteamento Novo Horizonte, bairro Tancredo Neves, em Rio Branco. A polícia acredita que os suspeitos estão envolvidos em assassinatos, roubos, furtos e outros crimes.

As prisões foram feitas pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Acre. Francisco Jonilson Santos da Silva, de 27 anos, John Cleiton Dias de Assis, de 19, e Yury Fernando Martins da Silva, de 24 anos, estavam dentro de um carro com placa de outro veículo.