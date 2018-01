Com novo sistema, nome social pode ser incluído em carteiras de artesãos no Acre

Apartir de agora, os artesãos acreanos vão poder incluir o nome social na carteira de registro da profissão. O anúncio foi feito pela Secretaria de Pequenos Negócios (Sepn) no último sábado (20). Segundo o órgão, a opção para o uso do nome social foi incluída na ficha cadastral do novo Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab).