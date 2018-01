Após sofrer preconceito, farmacêutica é eleita Miss Plus Size do Acre: ‘universo que tem beleza’

Acreana conta que em um ano engordou mais de 20 quilos e passou a sofrer preconceito. Pollyana Aguiar vai representar o estado em competição nacional em março.

Após engordar mais de 20 quilos em um período de um ano, a farmacêutica Pollyana Aguiar, de 28 anos, passou a sofrer com o preconceito. Em busca de quebrar os padrões e mostrar que também existe beleza no universo das pessoas acima do peso, a jovem se inscreveu e foi eleita Miss Plus Size do Acre.

Ela vai representar o estado no concurso nacional, que ocorre no dia 8 de março, Dia da Mulher, em São Paulo (SP). Orgulhosa e com a autoestima lá em cima, Pollyana diz que voltou a se gostar depois de ter sido selecionada.

“Sempre fui gordinha e passava pelo chamado ‘efeito sanfona’. Mas, em um ano, aumentei muito de peso e as pessoas ficavam me zoando. Dentro de casa mesmo, minha mãe ficava falando e aí eu não gostava disso. Eu tinha vergonha de sair nos lugares, tem ainda a dificuldade de comprar roupa. Fiz isso para tentar mostrar mais esse universo diferente que também tem beleza”, conta.

Com 105 quilos e manequim 50, Pollyana é a Miss Plus Size do Acre (Foto: Arquivo pessoal)

Pollyana, que tem 1.68 metros, usa manequim 50 e pesa 105 quilos, conta que nunca sonhou com a carreira de modelo ou participou de concursos. No ano passado, ela decidiu que ia mostrar sua beleza e procurou se inscrever no concurso. O resultado saiu em dezembro de 2017.

“Procurei saber se tinha algum concurso de beleza no estado, vi que não tinha e encontrei pela internet que tinha a inscrição para fazer para o Miss Brasil Plus Size, fiz a inscrição em agosto do ano passado e quando foi em dezembro me ligaram dizendo que eu tinha sido selecionada e eleita”, diz a jovem.

Ansiosa com o concurso, a farmacêutica conta que viaja no dia 5 de março para os ensaios antes do dia da premiação. Segundo ela, o desfile ocorre com três trajes, um típico, de maiô e um de gala. “Ainda estou organizando como vai ser. Mas, estou muito ansiosa”, comenta.

Sobre ter vontade de emagrecer, a miss afirma que o importante para ela é ter saúde. “Gosto de estar saudável, antigamente eu me preocupava muito com essa questão de estar magra, mas hoje me preocupo mais com saúde mesmo. Minhas taxas estão todas normais, então, é nisso que me preocupo mais, independe do peso”, diz.

Pollyana deixa uma mensagem para as mulheres que estão acima do peso. “Não faço apologia à obesidade, mas cada um, independe de querer emagrecer ou não, tem que ser feliz com o que é. Que se olhe no espelho e se sinta bonita. Eu me olhava no espelho e não gostava do que eu via. Mas ter sido eleita como miss, me fez ficar mais segura ainda de mim”, conclui.