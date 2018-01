APENADO: Ex-marido é preso após arrombar porta de casa e ameaçar mulher

Em Rondônia

O apenado monitorado por tornozeleira eletrônica, Ediclei S. M. F., 34, foi preso nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (23) acusado de invadir a casa da ex-mulher e fazer várias ameaças. O crime ocorreu no bairro Castanheira, zona Sul de Porto Velho.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito ligou para a ex dizendo que ia até a casa dela para conversar. A vítima pediu que ele não fosse, pois chamaria a polícia. Em pouco tempo, o suspeito chegou ao local, arrombou a porta e invadiu a casa. Ele passou a ameaçar e proferiu xingamentos para a mulher.

A vítima acionou a PM, que prendeu o homem em flagrante. Ediclei é monitorado por tornozeleira do sistema prisional e responde por crime de furto. A mulher disse que com frequência era agredida e ameaçada pelo ex.