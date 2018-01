Acre vai processar Usina de Jirau por cheia histórica do Rio Madeira e descumprimento de determinações da ANA

O governo do Acre vai ajuizar uma ação judicial contra a Usina de Jirau, em Rondônia. O Executivo alega que a hidrelétrica não cumpriu a determinação da Agência Nacional de Águas (ANA) de elevar em 1,5 metro algumas áreas da BR-364 suscetíveis a alagamento. Além disso, o Estado considera que o represamento das águas em Jirau foi um dos motivos para a alagação da rodovia durante a cheia histórica do Rio Madeira em 2014, quando o Acre ficou isolado.

Em nota, a Energia Sustentável do Brasil (ESBR), consórcio que administra a Usina de Jirau, informou que “desconhece qualquer ação judicial movida pelo Governo do Acre sobre o tema em questão”. O consórcio reconheceu ainda que realmente recebeu uma recomendação da ANA para elevar algumas áreas da BR-364 após a cheia do Rio Madeira em 2014. Porém, a ESBR alega que elaborou um projeto após o evento natural que não foi aceito pela ANA, o que impediu a execução.