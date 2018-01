Acre tem R$ 10,2 mil retidos para pagar remédio de mulher com lúpus: ‘2ª vez que preciso pedir na Justiça’

O governo do Acre teve R$ 10,2 mil retidos da sua conta bancária para garantir a compra de medicamento para o tratamento da servidora pública Linagila Gadelha, de 38 anos. A mulher precisou recorrer à Justiça pela segunda vez para conseguir comprar um remédio para tratar o lúpus.

A decisão, do Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Xapuri, foi divulgada nesta terça-feira (23), pelo Tribunal de Justiça do estado. O valor é para custear a compra do remédio pelo período de um ano.