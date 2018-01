Vereadores do DEM de Xapuri vão puxar campanha “Alan Rick vice de Gladson”

Os três vereadores do DEM de Xapuri – Clemilton Almeida, Manelzinho Gadelha e Guinaldo Alves – puxam, nesta segunda-feira, 22, o primeiro movimento das oposições que pedirá o deputado federal Alan Rick como vice na chapa majoritária da oposição em cuja cabeça estará o senador Gladson Cameli (PP). Há várias razões para a campanha, mas duas delas se destacam, o fato de Alan ser do mesmo partido e eles três serem seguidores políticos do deputado Antônio Pedro (DEM), que é contra uma terceira via e até ameaçou deixar o DEM caso a ideia prossiga. O deputado justifica ser o mais certo para a oposição ganhar o governo manter uma candidatura única. Os vereadores, que fazem parte de seu grupo po0ítico, pensam da mesma forma e lamentam pelo presidente do DEM, Tião Bocalom, insistir numa terceira candidatura ao Governo, o que inviabilizaria uma vitória contra o PT, segundo eles. “Ou nós nos unimos desta vez ou perdemos para o PT de novo”, diz o experiente vereador Clemilton.

Relacionado