Veja o que abre e o que fecha na Capital no feriado do Dia do Evangélico nesta segunda

Em Rio Branco, alguns serviços públicos serão suspensos ou alterados; os cidadãos devem ficar atentos

Com a antecipação do feriado do Dia do Evangélico (que originalmente é celebrada no dia 23 de janeiro), para esta segunda-feira (22) em Rio Branco, alguns serviços públicos serão suspensos ou alterados. Com isso os rio-branquenses devem ficar atentos ao que abre e o que funciona entre as secretarias públicas, bancos, Correios e estabelecimentos comerciais.

As Unidades de Referência em Atenção Primária (URAPs) também suspendem os atendimentos. Já o Centro Integrado de Operação de Segurança Pública (Ciosp) e as delegacias funcionam normalmente no feriado.

A Central de Serviço Público (OCA), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e os demais órgãos públicos terão seus atendimentos interrompidos, retornando às atividades na terça-feira, 23.

Já os serviços essenciais, como as unidades de saúde de urgência e emergência (Upas e Pronto-Socorro), delegacias de polícia e o Centro Integrado de Operação de Segurança Pública (Ciosp), seguem funcionando normalmente.

As unidades dos Correios e as instituições financeiras também terão seu expediente suspenso no feriado. Somente serviços pelos aplicativos digitais, internet banking e caixas eletrônicos vão continuar funcionando. Já na terça-feira (23), o atendimento é normal ao público.