Segunda-feira: clima quente, chuvas passageiras, e Sol com nuvens no Acre, diz Friale

Chuvas, de acordo com ele, “que podem ser intensas em algumas áreas”; calor predomina

Nada de casaco, mas pode preparar o guarda-chuva. O motivo? De acordo com o pesquisador em meteorologia mais amado do Acre, Davi Friale, o clima não será frio, mas as chuvas continuam a permear pelas regiões do Estado nesta segunda-feira (22).

De acordo com publicação de Davi em seu blog, no Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amazonas, Bolívia e região de selva do Peru, podem “ocorrer chuvas fortes e volumosas, podendo causar transtornos à população de pontos vulneráveis, como inundação de ruas, transbordamento de córregos e igarapés, queda de árvores e deslizamentos de terras”.

Acontece que a alta umidade do ar deixa o tempo instável, com chuvas pontuais e, geralmente, passageiras a qualquer momento, segundo ele, “principalmente a partir da tarde, no Acre, em Rondônia, no Amazonas, em Mato Grosso, no centro, no noroeste, no norte, no nordeste e no leste da Bolívia e na região de selva do Peru. Em muitas áreas, ocorrem chuvas fortes, volumosas e demoradas”.

Para os próximos dias, nada de novo sob o Sol – ou sob a chuva, no caso do Acre: “o tempo vai continuar quente, mas instável, nos próximos dias, com chuvas passageiras e pontuais, que podem ser fortes e volumosas em algumas áreas”.

Confira como deve ficar a temperatura no interior:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, mínima, entre 21 e 23ºC e máxima, entre 30 e 32ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Capixaba, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Marechal Thaumaturgo e Jordão, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Acrelândia e Plácido de Castro, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC.