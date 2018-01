Rio Madeira crava 14,78m nesta segunda-feira

Segundo Sipam, apesar da subida, o nível do rio Madeira encontra-se estável. Já o rio Acre, segundo os últimos levantamentos, está com o nível mais baixo, nos últimos dias

O nível do rio Madeira, em Porto Velho, não para de subir. Nesta segunda-feira 22.01, a lâmina de água medida pelo satélite do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) é de 14,78m, vinte centímetros a menos do dia 22 de janeiro de 2014, ano da grande cheia. Segundo Sipam, apesar da subida, o nível do rio Madeira encontra-se estável. Já o rio Acre, segundo os últimos levantamentos, está com o nível mais baixo, nos últimos dias.

Na semana p assada, aconteceu uma reunião do Comitê Nacional de Crise do Madeira, em Brasília. Durante o encontro, o governo federal se comprometeu em criar o Comitê Permanente de Crise da Bacia do Rio Madeira, instrumento de monitoramento dos extremos climáticos do país e das hidrelétricas que atuam na região, previsto para ser instalado, o mais breve possível, na Agência Nacional de Águas (ANA).

Além do Comitê de Crise, também foi realizada a elaboração do Plano de Contingência contra Enchentes do Rio Madeira e a definição de regras operacionais, que devem ser implementadas pelas Usinas Hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio.

A ANA já determinou aos empreendedores de Jirau e Santo Antônio que façam loteamento da BR-364, no trecho de 20 quilômetros, que ainda não foi cumprido, bem como a remoção das famílias de Abunã e Jaci Paraná.