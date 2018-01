Rio Branco vence o Andirá por 3 a 0 e Atlético Acreano massacra o São Francisco

Usando o mesmo uniforme do ano passado, o Rio Branco FC venceu o Andirá por 3 x 0 na estreia das duas equipes pelo estadual de futebol, em partida disputada na noite do ultimo domingo(21) no estádio Florestão, em Rio Branco.

O Estrelão teve mais de 80% de posse de bola, mas não aproveitou metade das chances ofensivas que criou. Na metade do primeiro tempo, o time perdeu uma cobrança de penalti, defendida pelo goleiro Jhonatan.

Sufocando o morcego em seu campo defensivo, o Mais Querido abriu o placar ainda na etapa inicial, fazendo 2 x 0. No segundo tempo, ampliou o marcador para 3 a 0, que foi o placar do jogo. O time volta a campo pelo estadual no próximo sábado.

Atlético massacre São Francisco

Na partida de abertura do estadual, o Atlético Acreano goleou o São Francisco por 8 x 0.