Repórter faz pegadinha do “Que Tiro Foi Esse” e quase apanha em loja do Via Verde Shopping

O repórter cinematográfico Moisés Santos estreou seu canal de humor no YouTube com o hit “Que Tiro Foi Esse”, no Via Verde Shopping, mas quase apanhou.

O “mico” ocorre quando ele cai no chão dentro de uma loja na hora do “tiro”, conforme a estrofe da música, sai dançando e quase apanha de um homem, que não gostou nenhum pouco da brincadeira.

O vídeo do canal de humor tinha mais de 900 visualizações até a manhã desta segunda-feira, 22.

Link do Canal no YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC6b6No-NOOe4qjZOSm4zq8A

Assista: