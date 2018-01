Queda de ônibus em abismo mata 13 pessoas na Colômbia

Até o momento foram resgatados dez corpos, sendo dois menores de idade e duas mulheres

Pelo menos treze pessoas morreram no último sábado (21) após a queda de um ônibus em um abismo na Colômbia. Conforme relata a agência EFE, o acidente ocorreu devido a um deslizamento de terra em uma área conhecida como ‘O nariz do diabo’, na estrada entre Tumaco e Pasto, no departamento de Nariño, situado na fronteira do país com o Equador.

Ainda não foi divulgado o número exato de feridos, uma vez que o veículo partiu de Túqueres ainda na manhã do sábado (21), com apenas um passageiro, mas pegou outros pelo caminho. Até o momento foram resgatados dez corpos, sendo dois menores de idade e duas mulheres, de acordo com a emissora RCN Televisión News.

“Lamento profundamente a morte de pelo menos 13 pessoas que estavam viajando em um veículo de serviço público na rodovia Tumaco-Pasto, que foram surpreendidas por uma avalanche de terra”, disse o diretor da Agência Nacional de Segurança Rodoviária, Alejandro Maya, no Twitter, segundo declaração reproduzida na reportagem.

O local batizado como ‘O nariz do diabo’ fica no km 66 da estrada entre a capital do departamento, Pasto, e Tumaco. As buscas pelas vítimas na região do acidente, que vem sendo atingida por chuvas torrenciais que colaboram para os deslizamentos de terra, foram suspensas e serão retomadas dentro de algumas horas.