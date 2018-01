Quebrando preconceitos: rapper acreano ultrapassa as 150 mil visualizações no YouTube

Devol- Segredo guardado a sete chaves [risos]. Brincadeiras à parte, é muito complicado explicar, as pessoas precisam me ouvir e aí vão entender porque Devol.

ContilNet – Qual foi o momento em que você parou de chamar sua música de sonho e acreditou que poderia ser uma carreira?

Devol-A partir do momento em que uma música minha chamada “Pistoleira” chegou às mãos de pessoas com muito renome no cenário do Rap nacional e alguns deles, que inclusive já eram ídolos que eu tinha como referência, disseram que eu tinha que acreditar no meu potencial porque tinha tudo para dar certo.