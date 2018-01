Programa Minha Casa, Minha vida de sonho virou pesadelo para quem  aguardava as casas e para quem as construía veja vídeo

Um dos Programas do Governo Federal em parceria com os estados que despertou todo tipo de sentimento desde a certeza da realização de um sonho, para quem vivia em área de risco, a cobiça exagerada em quem era responsável pelo controle financeiro desde a fase de licitação, contratação e construção.

Esse programa tão bem elaborado, tão bem acertado na necessidade primordial do cidadão brasileiro que benefício centenas de dezenas de brasileiros, na contra mão também transformou sonho em pesadelo para outras dezenas de centenas de brasileiros acreanos.

Que assistem seus sonhos ruírem e nada absolutamente nada podem fazer.

Na mesma restou um pouco mais de uma dúzia de empresários acusados de superfaturamento nas obras do Programa investigados pela Polícia Federal sucumbiram na falência de suas empresas. Alguns com ajuda política se ergueram, outros as ações da Operação G7 que iniciou como uma gigante foi de desfazendo, ao mesmo tempo que as construções foram virando ruínas e todos perderam. A ganância de quem quis ganhar em cima da necessidade do outro, e o necessitado que foi tirado do barraco para ser colocado em um aluguel social, que de necessitado virou miserável, se antes tinha o casebre, hoje perdeu a dignidade e no montante de tanta desgraça ainda é possível testemunhar as ruínas da ambição.

Imagens: Hedislandes Gadelha