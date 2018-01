Prefeitura de Rio Branco constrói mais de três quilômetros de calçadas na Vila Acre e recupera ruas da região

Na manhã desta segunda-feira, 20, feriado do Dia do Evangélico, o prefeito Marcus Alexandre, junto com o presidente da Associação de Moradores da Vila Acre, Marco Antônio, e demais moradores da localidade, foram vistoriar os serviços que a prefeitura realiza, como o recapeamento asfáltico das ruas Afonso Pena, Seringueira, Assis Brasil, travessa Assis Brasil e 3 quilômetros de calçadas na localidade, incluindo o Ramal Bom Jesus e a AC 40.

As calçadas contam com piso tátil e acessibilidade, garantem segurança para os moradores e valorizam as casas e o bairro. São mais de 1.800 metros no ramal Bom Jesus, 600 metros na rodovia AC-40 e 500 metros nas ruas Afonso Pena e Assis Brasil.

O presidente da Associação de Moradores da Vila Acre, Marco Antônio Gomes, destaca que, sem calçadas, tanto os moradores, quanto os estudantes da Escola Carmelita Barbosa Montenegro, deixaram de correr risco, já que não andam mais nas vias para chegar à escola e se deslocarem no bairro“. Estamos muito agradecidos porque as ruas agora estão totalmente trafegáveis e as calçadas embelezam nosso bairro, valorizam as casas e tiram os alunos do risco de andar junto com os carros nas ruas”, enfatiza o líder comunitário.

“É esse nobre sentimento de gratidão expressado pelos moradores da Vila Acre, que nos impulsiona a seguir acordando cedo e dormindo tarde para cuidar de Rio Branco e fazer os serviços necessários para a população. Aqui fizemos as calçadas que são importantes para garantir segurança para os moradores, que não precisam mais disputar espaço com os motoristas nas ruas” cita o prefeito.

Além desses serviços executados agora, a prefeitura também atua em outra frente na Poligonal Vila da Amizade, que contempla também os bairros Vila Acre e Acauã, inclui o recapeamento de mais de 30 ruas e ainda a construção da quadra do Acauã, que está em obras. As ações são executadas com recursos do PAC e contrapartida do município.