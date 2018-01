Polícia Rodoviária Federal apreende 5kg de entorpecentes em Xapuri

Veículo trazia cerca de 5,289 kg de skunk escondidos em fundos falsos de três bagagens

As ações da Operação Sumo Pontífice, deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) continuam no Estado, e no último domingo (21), mais uma apreensão de entorpecentes foi realizada pelos agentes rodoviários.

A situação aconteceu no km 188 da BR 317, no município de Xapuri. Durante uma operação de rotina, foi identificado em um veículo cerca de 5,289 kg de skunk (maconha com alta concentração de tetrahidrocanabinol (THC), escondidos em fundos falsos de três bagagens.

A mercadoria vinha de Epitaciolândia, e seguiria até a cidade de São Paulo (SP). A proprietária das bagagens foi detida após o flagrante e levada à delegacia do município.