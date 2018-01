PISCA-PISCA: Moradores estão revoltados com constantes quedas de energia em Sena Madureira

Alguns moradores que tiveram seus aparelhos eletrônicos queimados pretendem entrar na justiça com ações contra a Eletrobrás.

Este último final de semana não tem sido nada agradável para a população de Sena Madureira. Desde a manhã de sábado, 20, vem faltando energia elétrica constantemente nos Bairros, causando grandes prejuízos para os moradores.

Neste domingo, 21, os apagões voltaram a ocorrer no vale do Iaco. A energia faltou por volta das 7:50 horas, retornando por volta das 9 horas e em seguida faltou de novo. Esse verdadeiro pisca-pisca não gera apenas desconforto entre os moradores, mas também causa inúmeros prejuízos.

“Com essa falta e volta constante de energia, que parece mais um pisca-pisca, tem causado danos a todo e qualquer tipo de equipamento que esteja ligado na tomada. Na minha casa vários eletroeletrônicos queimaram por causa disso. Está um verdadeiro descaso”, comentou o morador Dicley Ferreira.

As reclamações se sucedem nos quatro cantos da cidade e o pior é que a Eletrobrás, empresa responsável pelo fornecimento de energia, não deu ainda nenhuma explicação aos consumidores. “É uma total falta de respeito. Ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. Queremos saber se no final do mês vai ter algum desconto no talão porque a energia está faltando constantemente”, enfatizou o morador João Rodrigues de Carvalho.

Por conta desses apagões, até o mesmo o abastecimento de água em Sena Madureira ficou comprometido em alguns Bairros, isso porque o quadro de energia da captação do Depasa queimou na manhã de sábado.

Alguns moradores que tiveram seus aparelhos eletrônicos queimados pretendem entrar na justiça com ações contra a Eletrobrás.