Participante do ‘BBB18’ já tirou foto com cartaz contra a Globo

Imagem da estudante de psicologia Gleici Damasceno foi feita durante uma manifestação contra o presidente Michel Temer (PMDB)

Depois de ser anunciada como uma dos dezesseis participantes do Big Brother Brasil 18, Gleici Damasceno teve as suas redes sociais reviradas pelos fãs do programa e uma foto chamou a atenção do público. A estudante de psicologia de 22 anos aparece com um cartaz criticando a Globo, durante uma manifestação contra o presidente Michel Temer (PMDB).

“Se é a pra tombar, tombei”, diz o papel, que conta com uma ilustração de um carro da Rede Globo virado de ponta-cabeça. Não foi divulgado o autor da postagem da foto do Instagram. “Nós não vamos permitir que a Globo e a direita raivosa manipulem a população através da mídia nada democrática. Se for para tombar, não se preocupe, porque nós temos força para tombar”, pode ser lido na legenda da imagem.

direitos humanos. Segundo entrevista à Globo, ela garante ser feminista e lutar pelo movimento da juventude negra. Antes de entrar, ela prometeu promover discussões acaloradas na casa do BBB. A jovem de Rio Branco, no Acre, é a única de sua família que concluiu o ensino médio e conquistou uma vaga na faculdade. A infância difícil, aliada ao desejo de promover mudanças, fez de Gleici uma militante pelos. Segundo entrevista à Globo, ela garante sere lutar pelo. Antes de entrar, ela prometeu promover discussões acaloradas na casa do BBB.