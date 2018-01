NA CABEÇA: Filho defende pai de agressão e é atacado a pedrada por irmão

Em Rondônia

Por volta da 2h20 desta madrugada de segunda-feira (22), Gilmar T. S., 40, foi preso após atacar o irmão de 34 anos a pedrada. O crime ocorreu em um condomínio no bairro Floresta, região Sul de Porto Velho.

O boletim de ocorrência informa, que o suspeito estava desde cedo ingerindo bebida alcoólica e, em determinado momento passou a discutir com o pai. Em meio ao desentendimento, Gilmar teria tentado agredir o próprio pai. Foi quando, a vítima saiu em defesa do pai e acabou atacada com uma pedrada na cabeça, desferida pelo irmão.

A Polícia Militar foi chamada e prendeu o suspeito em flagrante. A vítima foi socorrida na viatura da PM até UPA da região, medicada e depois liberada. Gilmar foi apresentado na Central de Polícia.