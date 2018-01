Mulher é presa com 5 kg de Skunk, a supermaconha, em Xapuri

Uma espécie de droga rara na região foi apreendida pela Policia Rodoviária Federal do Acre durante a Operação Pontífiie. Trata-se do Skunk, ou supermaconha, como é mais conhecida. O entorpecente estava escondido no fundo falso de duas mochilas e de uma mala de viagem. A ação da P.R.F. aconteceu na tarde de domingo após a abordagem a uma mulher, que não teve o nome revelado. A droga skunk provoca lapsos de memória e afeta a coordenação motora.

A “mula” viajava num táxi com destino a Rio Branco, quando foi abordada do posto de fiscalização de Xapuri na Br-317. No total a Policia Rodoviária Federal apreendeu 5 quilos de 289 gramas de Skunk.

A droga é produzida a partir de uma espécie de cannabis sativa híbrida, ou seja, resultado de um cruzamento de espécies diferentes de plantas do mesmo gênero. O cultivo é feito de forma diferente, com o objetivo de obter uma concentração maior T.H.C. o TETRA HIDRO CANABINOL\\

Um quilo desta droga é comercializado por 60 mil reais. O entorpecente, segundo a P.R.F. saiu de Epitaciolândia e tinha como destino final São Paulo. Foi a terceira apreensão de droga feita pela P.R.F. em 4 dias no Posto de Fiscalização da Br-317.