Mulher adota estilo de vida saudável, abre restaurante e inova com receita de moqueca de banana no Acre

Juliana dos Santos conta que gastava até R$ 800 por mês com remédios até que decidiu mudar alimentação. Mulher abriu restaurante vegetariano e usa produtos regionais nas receitas.

Após mudar o estilo de vida e adotar uma rotina saudável, a empresária Juliana dos Santos Lopes de Souza, de 39 anos, decidiu abrir um restaurante de comida vegetariana na cidade de Xapuri, no interior do Acre. No local, um dos pratos mais pedidos pelos clientes é a moqueca, mas na receita de Juliana a banana comprida é a substituta do peixe.

Além da moqueca de banana, a empresária também faz farofa de castanha e saladas variadas. Tudo, segundo ela, com produtos regionais ou frutas da estação. Apesar de parecer complicada, a receita com banana comprida é simples, afirma a cozinheira, e leva cebola, alho, leite de castanha, azeite de dendê, molho de tomate, cheiro verde, coentro e cebolinha.

“A banana é cortada e colocada para cozinhar junto com os temperos que foram refogados. Sempre tento incluir produtos regionais. Não tem porque pagar tão caro em morangos quando é estação das mangas, ou porque comer nozes se temos a castanha do Brasil e até pé de coco no quintal. Então, tudo da região é sempre melhor, mais natural”, destaca.

Moqueca é feita com pimentões, azeite de dendê e leite de castanha (Foto: Juliana dos Santos Lopes de Souza/Arquivo Pessoal)

Mas, nem sempre a rotina de Juliana foi tão saudável. Ela conta que apesar de ser ovo-lacto-vegetariana – alimentação que permite o consumo de leite e ovos, mas não de carnes – desde os 22 anos, acabava saindo da dieta e incluindo produtos que faziam mal a ela na alimentação.

A mulher conta que teve vários problemas de saúde, que eram tratados pela medicina tradicional, mas os remédios já não faziam o mesmo efeito. Juliana diz que tinha alergias que causavam edemas e tomava corticóides diariamente. Além disso, tratava uma endometria, tinha hipotiroidismo – nódulos na tireóide – e um tumor na hipófise – uma glândula na cabeça.

Ao todo, ela chegava a gastar R$ 800 em remédios mensalmente. Não conseguia mais trabalhar, chegou a pesar mais de 70 quilos, pois a medicação incluía hormônios e chegou a precisar da ajuda do marido até mesmo para tomar banho.

Foi durante uma palestra na igreja que frequenta com um estudioso dos princípios da alimentação que ela decidiu mudar. A palestra ocorreu em julho de 2015 e dois meses depois, Juliana afirma que não tomava mais a medicação após a mudança na rotina.

“Eu estava em uma situação muito ruim. Esses princípios que aprendi nessa palestra passam pelo vegetarianismo, mas não é apenas isso, é a mudança do estilo de vida. Com dois meses já não sentia mais necessidade de tomar medicação, eu mesma me dei alta após uns três meses”, conta.

Entre as mudanças, Juliana conta que criou uma boa rotina de sono, come apenas três vezes ao dia e não toma água durante as refeições.

“Eu restabeleci minha saúde, também tomava antidepressivo e ansiolítico e fui abandonando todos. Voltei ao meu peso normal, hoje estou com 57 quilos”, comemora.

Juliana e o marido Alexandre Carvalho trabalham com hortaliças em Xapuri (Foto: Juliana dos Santos Lopes de Souza/Arquivo Pessoal)

Trabalho com produtos naturais

Foi nessa época, ainda em 2015, que surgiu a ideia de abrir uma loja de produtos naturais. No local, ela vendia açúcar mascavo, frutas e verduras de fornecedores locais, além de farinhas integrais. Meses depois, os clientes pediram que ela fizesse algumas receitas e surgiu a ideia do restaurante.

“Desde quando a gente abriu o comércio várias pessoas no município também fizeram algumas mudanças na vida delas e pudemos perceber essa mudança no pensamento. Fiz alguns cursos nessa linha de tratamentos naturais e sempre orientamos as pessoas. A gente também trabalha com consultoria e dá cursos de culinárias, alguns até sem cobrar. Assim, a ideia vai ganhando força”, destaca.

Confira a receita completa

Moqueca de banana comprida

– 2 kg banana da terra bem madura;

– 200 ml leite de coco;

– 100 ml azeite de dendê;

– 100 ml molho de tomate;

– uma cebola grande;

– um pimentão vermelho;

– um pimentão amarelo;

– um maço de cheiro verde;

Modo de preparar

Corte a banana ao meio no sentido comprimento e depois corte ao meio novamente como se fosse um pedaço de peixe. Em seguida, corte os pimentões e a cebola em rodelas finas. Coloque um pouco da cebola e dos pimentões cortados no fundo da panela, depois coloque a banana, o restante da cebola e do pimentão novamente e fique alternando.

Em seguida, acrescente o azeite de dendê por cima de tudo e ferva por cinco minutos, depois acrecente o leite de coco. Acrecente uma pitada de sal a gosto e sirva.