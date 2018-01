Motorista morre após caminhonete capotar em rodovia no interior do Acre

Um homem de 51 anos morreu após o carro que ele dirigia sair da pista na tarde de domingo (21). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC), Márcio Jader Cabral de Matos vinha em uma caminhonete no km 182 da BR-364, estrada da cidade do Bujari, interior do Acre, quando o carro saiu da pista e capotou.

A vítima ficou presa às ferragens e foi retirada com ajuda do Corpo de Bombeiros do Acre. Um passageiro que estava no veículo disse à PRF-AC que não lembrava o que tinha ocorrido e quando acordou estava no hospital.