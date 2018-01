Menor de 16 anos investigado por homicídio é apreendido durante ação da polícia no interior do AC

A Polícia Civil conseguiu apreender outro menor investigado pela morte de Rubens Damásio da Silva, de 22 anos, encontrado morto no último dia 12. O adolescente de 16 anos estava com mais duas pessoas, sendo um jovem de 19 anos, em uma casa no bairro Zenaide Paiva, em Feijó, interior do Acre. Segundo a polícia, a ação deste domingo (21) era para prender o homem de 19 anos, que estava com armas no local.