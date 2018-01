Matrículas para a comunidade na rede estadual iniciam nesta segunda (22)

As matrículas para a comunidade em geral em escolas da rede pública estadual estão abertas e podem ser feitas a partir desta segunda-feira (22). Já escolas que não abriram durante o feriado vão estar abertas a partir desta terça (23). As matrículas seguem até a sexta (26).

Para fazer a matrícula, pais e responsáveis devem procurar as escolas de interesse ou o Centro de Referência e Inovações para Educação (Crie), em Rio Branco. Cerca de 170 mil vagas foram disponibilizadas em todo o estado.

O diretor de Gestão Escolar em exercício, Gilson Gomes Bardales, explica que as matrículas estão sendo feitas desde dezembro do ano passado e que as vagas abertas essa semana devem atender alunos que ainda não foram cadastrados na rede estadual.