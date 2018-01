Jogador do Rio Branco é expulso por usar caneleira de papelão, durante partida do Campeonato Acreano

Fonte: Globo Esporte

O Rio Branco-AC passou por uma situação inusitada durante a partida contra o Andirá, válida pela rodada de abertura do Campeonato Acreano 2018. O meio-campista Sandrinho, do Rio Branco, foi do céu ao inferno duas vezes na partida de estreia do Estrelão, neste domingo (21), no Florestão, na capital acreana. O jogador perdeu um pênalti, depois fez um golaço e, na metade da segunda etapa, acabou sendo expulso pelo árbitro José Antônio Pinheiro por usar uma caneleira de papelão.

Sandrinho, já estava fora de campo, quando foi ‘dedurado’ pelo quarto árbitro da partida. O objeto de papelão foi notado por Julian Negreiros quando o atleta saiu de campo machucado e abaixou o meião. Aos 37 minutos da segunda etapa da partida, o jogador sentiu uma lesão e foi levado ao banco de reservas. Antes de ser feita a substituição, o árbitro José Antônio Pinheiro foi avisado pelo seu assistente que o atleta estava usando a caneleira de papelão. Amarelado na primeira etapa, jogador recebeu segundo amarelo e logo em seguida, o vermelho.

– É primeira vez que vejo isso no futebol. Minha caneleira é firme, como qualquer uma outra e o árbitro afirmou que é de papel. Eu vou morrer e não vou ver tudo no futebol. Isso acabou me prejudicando, ficando de fora do time, mas é continuar trabalhando e voltar com força total – lamentou o jogador.

O árbitro do jogo, José Antônio Pinheiro, disse que agiu de acordo com a regra do futebol, na qual diz que a caneleira deve ser feita com material apropriado (borracha, plástico ou material similar) e deverá proporcionar um grau razoável de proteção.

– Fui avisado sobre a caso do jogador que estava com a caneleira de papel e agi conforme a regra. Puni com cartão amarelo, mas era o segundo, então acabou recebendo o cartão vermelho – finalizou o árbitro.

O Andirá deu trabalho, mas com gols de Welton, Mateus Oliveira e Sandro, o Rio Branco-AC conseguiu vencer o Morcego por 3 a 0, neste domingo (21), em jogo complicado na abertura do Campeonato Acreano 2018, estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão, na capital.