Em Rio Branco, tenente é atingido a golpes de canivete quando chegava em casa

Tenente consegiu sacar a arma e atirar no suspeito, que está em estado grave. Perfurações não atingiram órgãos vitais do PM e ele deve receber alta nesta segunda ou terça, segundo a polícia.

Um tenente da Polícia Militar do Acre (PM-AC) ficou ferido após ser abordado por um homem na tarde de domingo (21), no bairro Calafate, em Rio Branco. Segundo a polícia, o policial chegava em casa com o filho quando foi surpreendido por um suspeito armado com um canivete. O tenente consegiu sacar a arma dele e atirar no agressor.

A PM-AC informou que o policial foi ferido na axila, tórax, em uma das mãos e na boca. O tenente passou por uma cirurgia no Hospital de Urgência de Rio Branco (Huerb) e está estável. As perfurações não atingiram nenhum órgão vital do tenente e ele deve receber alta ainda na manhã desta segunda (22) ou na terça (23).

“Ele estava chegando com o filho de Xapuri. No quintal de casa encontrou um material com o cheiro de gasolina, como se fosse um coquetel molotov. Foi na casa do vizinho perguntar se tinha acontecido algo, disseram que ele não voltou para casa. Quando estava entrando no portão da residência surgiu um cidadão de posse de um canivete e desferiu contra ele várias estocadas”, explicou a oficial superior do dia da PM-AC, major Eliana Maia.

Ainda segundo a polícia, o suspeito foi encaminhado em estado grave para o hospital. O tenente chegou a brigar com o homem, perdeu bastante sangue, mas foi estabilizado. “O rapaz vinha da rua mesmo. Não sabemos ainda se ele ia assaltar ou algo assim. Não temos detalhes, só quando forem ouvidos”, concluiu.