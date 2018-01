“Ele foi levado por uma força estranha”, afirma sobrinho de homem desaparecido no rio Purus

De acordo com a família, Adalberto se jogou no rio Purus no início da noite da última quarta-feira (17)

Mergulhadores do corpo de bombeiros encerraram, sem sucesso, neste domingo, 21, às buscas ao corpo de Adalberto Pereira Lima, 48 anos, que está desaparecido no Rio Purus há 5 dias.

De acordo com a família, Adalberto se jogou no rio Purus no início da noite da última quarta-feira (17). Na tarde deste domingo, nossa reportagem conversou com exclusividade com Claudinei Pereira, sobrinho da vítima, que fez uma declaração surpreendente a respeito do desaparecimento de Adalberto.

“Ele já teve crise de abstinência de álcool em datas anteriores, mas dessa vez ele estava aparentemente tranquilo. Ele tava lúcido, aparentemente tinha uma força estranha que o deixava aflito. No dia do desaparecimento, várias pessoas da família passaram o dia com ele, e ele não estava agressivo, porém parecia que estava assustado, parecia sentir a presença de algo estanho e, quando ele ficou sozinho fez o que fez”, afirma Claudinei.

O fundo do quintal de onde a vítima morava com a mãe, fica a margem do rio Purus, no entanto, há um barranco de aproximadamente 8 metros de altura. “Minha mãe encontrou o chapéu dele aqui na beira do rio e testemunhas ouviram barulho no rio, só que ele estava nadando, populares não o socorreram porque pensavam ser alguém fugindo da polícia”, acrescenta o sobrinho, assegurando que seu tio não tinha problemas mentais, era apenas viciado, mas estava se recuperando.

Diante da informação de que o homem foi visto nadando no rio, a família não descarta a possibilidade dele ter saído das águas e entrado na mata e tem a esperança de encontrá-lo com vida.

Por último, o representante da família pede o apoio da população para que possa encontrar o tio, ao passo que agradece a ajuda de todos os envolvidos, inclusive o corpo de bombeiros, que realizou mergulhos e buscas superficiais pelo rio Purus durante 4 dias seguidos.

Na última sexta-feira, houve um boato de que o corpo do mesmo havia sido encontrado, entretanto, se tratou de um trote. Mesmo assim, Claudinei reconhece que o povo tem a intenção maior de ajudar a família neste momento de dificuldade.

A mãe da vítima, que é uma senhora de idade, até o presente momento não foi informada do desaparecimento pois sofre de pressão alta e a família teme que ela possa passar mal.

“Ele foi levado, ninguém sabe por qual tipo de força, mas ele tinha medo de escuro, não andava sequer descalço, e de forma alguma tinha tendência suicida, por isso acredito que ele foi levado para dentro do rio por uma força’, finaliza Claudinei.