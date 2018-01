Dois policiais são feridos por arma branca em ocorrências diferentes no bairro Calafate, em Rio Branco

No último final de semana, mais precisamente no domingo (21), dois policiais militares foram feridos por arma branca em ocorrências diferentes na região do bairro Calafate.

No primeiro caso, um sargento do Batalhão de Operações Especiais (Bope), teria ido com sua equipe prestar apoio a uma outra guarnição em uma ocorrência envolvendo um homem com transtornos mentais.

Ao chegarem no local, na tentativa de imobilizar o homem que estava armado com uma faca, ameaçando a quem estivesse na casa, foi usada uma arma de choque que acabou não fazendo o efeito esperado e o homem reagiu desferindo um golpe no pescoço do sargento que teve que ser levado ao hospital. Ele pegou cinco pontos no ferimento e não corre risco de vida.

O segundo caso envolveu um Tenente também da Polícia Militar, que não estava em serviço, mas, chegava em casa após uma viajem. Ele percebeu que no quintal havia um cheiro de combustível e saiu para perguntar a vizinhança se haviam visto alguma movimentação em seu terreno. No momento em que retornava, bem no portão de casa, ele foi atacado por um homem, identificado como, Eduardo Giminiano de Melo que lhe feriu com pelo menos três golpes de arma branca tipo peixeira. O policial reagiu e efetuou dois disparos de arma de fogo alvejado o homem na região do tórax.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram destacadas ao local e levaram os dois para atendimento no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. O tenente, apesar dos três ferimentos, não corre riscos de vida, porém, o homem que o atacou, está internado em estado grave.

Os policiais estão sendo acompanhados e recebendo assistência por parte da Polícia Militar.