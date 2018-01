Curto-circuito em ar-condicionado causa princípio de incêndio em posto de saúde do interior do Acre

Por pouco um posto de saúde da cidade de Feijó, interior do Acre, não foi consumido pelo fogo na manhã desta segunda-feira (22). Um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado provocou fogo e fumaça dentro do posto, que fica no bairro Zenaide Paiva.

A situação foi controlada pela Polícia Militar do Acre e moradores do bairro.

O Corpo de Bombeiros informou que a equipe de Tarauacá, também no interior do estado, chegou a ser acionada, mas a solicitação foi cancelada após o fogo ter sido controlado pelos moradores e policiais.

“Só estava o vigia dentro. Pegou fogo o aparelho de ar-condicionado, subiu para a madeira do forro e começou a queimar. Tive a ideia de subir em cima do telhado, porque não tínhamos acesso por dentro e nem pelo forro, por causa da fumaça. Quebrei as telhas e apagamos as chamas”, contou o sargento da PM Marcos Venicio.