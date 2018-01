AGRESSÃO: Marido é preso após usar celular da mulher e mandar mensagem para outra

Em Rondônia

O marido pediu o celular da esposa, afirmando que ia mandar mensagem para um amigo. Porém, depois ela percebeu que ele estava trocando mensagens via WhatsApp com outra mulher

Na noite de domingo (21), a Polícia Militar prendeu Evis Jorge S., 29, acusado de lesão corporal – violência doméstica, contra a esposa de 21 anos em uma residência no bairro São Francisco, zona Leste de Porto Velho.

Segundo o boletim de ocorrência, o marido pediu o celular da esposa, afirmando que ia mandar mensagem para um amigo. Porém, depois ela percebeu que ele estava trocando mensagens via WhatsApp com outra mulher. Houve intensa discussão e em meio ao bate boca, o casal entrou em luta corporal.

A jovem teria apertado o órgão genital do esposo, que revidou com mordidas nos braços dela. Em seguida, a mulher se armou com uma faca, o suspeito foi para cima dela e desferiu uma violenta cabeçada no nariz da vítima. Os filhos do casal, de dois e cinco anos presenciaram toda a briga e ficaram em desespero.

O casal teria feito as pazes e ido deitar, todavia, logo depois a jovem levantou e foi até a UPA. O nariz dela foi suturado e recebeu alguns pontos.

A PM foi acionada e diante dos fatos, localizou o suspeito ainda na residência e deu voz de prisão. Evis foi levado para a Central de Flagrantes.