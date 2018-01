Travesti do Acre é flagrada por câmera de segurança roubando motorista em São Paulo; veja o vídeo

O assalto dura poucos segundos, as duas saem levando cerca de R$ 300,00 em um aparelho celular

O fato aconteceu na madrugada da última sexta-feira (19), com o motorista de um veículo que parou na Avenida Indianópolis, região conhecida como ponto de prostituição na Zona Sul de São Paulo.

Na gravação divulgada por um site local, é possível perceber que primeiro entra no carro a travesti acreana conhecida como “Ana Arruda”. Em seguida a amiga, também travesti, que entra sem a permissão da vítima no carro, já o imobilizando com uma gravata em seu pescoço.

O assalto dura poucos segundos, as duas saem levando cerca de R$ 300,00 e um aparelho celular, mas não chegaram a ser presas pela polícia. Ana Arruda morava no bairro Tucumã e fazia ponto de prostituição na Via Chico Mendes. Teria ido a São Paulo na tentativa de melhorar de vida, mas parece que não deu muito certo.