Polícia pega 4 com arma, munição e toca ninja em Cruzeiro do Sul

Quatro jovens foram surpreendidos pela polícia em Cruzeiro do Sul próximo de uma quadra de esportes no conjunto Mâncio Lima, na noite de sábado (20). Dois deles são menores de idade.

Ao fazerem abordagem, os policiais encontrado com um menor de 16 anos, um revólver calibre 38, com uma munição e uma toca ninja. Um outro jovem, de 19 anos, estava com um simulacro de arma de fogo.