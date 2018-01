Nível do rio Acre chegou a 13 metros, mas baixou dois centímetros em três horas

A Defesa Civil informou no começo da noite de sábado, 20, no boletim das 18h que o nível do rio Acre em Rio Branco é de 12, 98 metros. O manancial chegou a 13 metros na tarde de sábado, às 15h, mas baixou dois centímetros em três horas.

O rio está a 52 centímetros da cota de alerta que na capital é de 13, 50 metros.

“A tendência é de que o nível do rio baixe, caso não tenhamos chuvas significativas”, disse o coronel George, coordenador da Defesa Civil Municipal.

Já o Riozinho do Rola, principal tributário do rio Acre, em Rio Branco, subiu cinco centímetros nas últimas três horas e mede 10, 92 m.

O Plano de Contingência do Município segue, já que esse é um período em que normalmente ocorrem alagamentos na região.