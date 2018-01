NA CABEÇA: Homem é executado a tiros em via pública

Em Rondônia

Marimilton Cordeiro da Silva, 37, foi executado a tiros na madrugada deste domingo (21) na Rua Beira Rio, bairro Costa e Silva, zona Norte de Porto Velho.

Testemunhas informaram para Polícia Militar, que ouviram cerca de três disparos de arma de fogo e assim que saíram na rua se depararam com o corpo do homem ao solo todo ensanguentado. Uma equipe do Samu constatou o óbito.

O local foi preservado pela PM e a Perícia Técnica junto com o rabecão foram acionados para realizarem os trabalhos de praxe. A vítima tinha passagem pela polícia pelos crimes de ameaça e lesão corporal. Após a finalização da perícia, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. Agentes da Delegacia de Homicídios investigam o caso.