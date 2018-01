Enfermeiro Lucas Bonfim está na UTI em Rio Branco e precisa de sangue AB+

Neste sábado, a professora Ocineide Bonfim, mãe de Lucas fez um apelo através das redes sociais

Vítima de um grave acidente de trânsito na BR-364, o enfermeiro de Sena Madureira Lucas Bonfim está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB). Nesse momento, ele está precisando de sangue AB+.

Neste sábado, a professora Ocineide Bonfim, mãe de Lucas fez um apelo através das redes sociais. “Boa noite. Sou a professora Ocineide Bonfim, mãe do enfermeiro Lucas Bonfim que ainda continua na UTI do HUERB. O mesmo está precisando de sangue AB+. Peço aos companheiros que me ajudem na campanha. Deus nos abençoe”, postou.

Lucas Bonfim e sua namorada Suzana Souza foram vítimas de um acidente na BR-364, próximo à Sena Madureira no dia 1º de dezembro do ano passado. Desde aquela data, o enfermeiro permanece internado.

Ele sofreu um gravíssimo corte na coxa esquerda, além de outros ferimentos pelo corpo. O pedido da família referente à doação de sangue está ganhando forças não somente em Sena Madureira como também na capital acreana.