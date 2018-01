Coronel Marcos Kinpara é o novo Comandante-Geral da PM no Acre

Marcos Kinpara assume o comando no lugar do Coronel Júlio César que foi para a reserva remunerada.

Aos 42 anos de idade, o Coronel Marcos Kinpara é o novo Comandante-Geral da Polícia Militar no Acre. Ele foi empossado ao cargo na última quinta-feira, 18, pelo governador Tião Viana em solenidade ocorrida em frente a Praça da Revolução, em Rio Branco.

Com mais de 20 anos de experiência profissional e dedicação à segurança pública, Marcos Kinpara já participou de cursos no Japão, estágios nos Estados Unidos da América e da Missão da Força de Paz da Organização das Nações Unidas (ONU).

Em um vídeo gravado recentemente e espalhado nas redes sociais, Kinpara deixou a seguinte mensagem à população acreana e aos policiais militares.“Gostaria de saudar toda a tropa da PM do acre. Estamos assumindo o comando da Polícia Militar com um compromisso muito forte, nós vamos trabalhar com muito afinco, com planejamento estratégico, visão de futuro e foco nos problemas que aparecem. Incialmente gostaria de agradecer por todas as vitórias até aqui alcançadas e por essa indicação ao comando da Polícia Militar. Deus vai estar à frente do comando da PM e com certeza nós teremos grandes vitórias. Também gostaria de agradecer e fazer um compromisso com a sociedade que iremos trabalhar o mais árduo possível e ombreados com a sociedade para que possamos reduzir os índices de criminalidade. Sociedade e polícia juntos, com certeza, teremos um sucesso muito grande. Queremos agradecer também todas as oportunidades que tivemos, através da PM, do governo do estado, de podermos buscar experiências em outros países. Agradecemos a oportunidade de participar de cursos no Japão, estágios nos Estados Unidos e também de participar da missão da força de paz da ONU. Com certeza todas essas informações, toda experiência nós adaptaremos também ao estado do Acre e procuraremos estratégias para que ajudem no combate a criminalidade. Gostaria de agradecer também toda a minha família pelo apoio, por ter estado sempre ao meu lado. E você PM, tenha certeza que você tem um comandante que estará ao seu lado, estará lhe apoiando, apoiando a sua família em todos os 22 municípios do Acre. Contem sempre comigo!”

