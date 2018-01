‘CAGOETA’: Vizinho invade residência, agride e ameaça matar idosa e filho

Em Rondônia

Em ato contínuo, o agressor fugiu. Com cortes no braço, o rapaz foi socorrido para a UPA da região

‘Mariceldo G. N., 38, foi preso na manhã deste domingo (21), acusado de agredir uma idosa de 65 anos e um homem de 33. O crime ocorreu em uma residência na Rua Talismã, bairro Marcos Freire, setor Leste de Porto Velho.

A idosa informou que estava em casa, quando o suspeito, que mora na mesma rua, invadiu o imóvel e passou a xingá-la, dizendo que ela era “cagoeta” e ia matá-la. A mulher tentou levantar da cadeira e foi agredida com socos, causando lesões nas mãos. O filho da idosa acordou com o barulho, foi ver o que estava acontecendo e acabou atacado pelo suspeito com uma garrafa de vidro.

A PM foi acionada e conseguiu prender Mariceldo. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes.