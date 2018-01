Apagões danificam quadro de energia do Depasa e abastecimento de água é comprometido em alguns Bairros de Sena

Diante do problema, um técnico do Depasa de Rio Branco foi acionado para tomar as medidas cabíveis

Este sábado foi marcado por constantes quedas de energia elétrica na cidade de Sena Madureira. Com isso, a rede de energia da captação de água do Depasa, instalada às margens do rio Iaco acabou sendo danificada.

Segundo informações repassadas pelo Gerente do Depasa em Sena, Barna Alves, por conta disso o abastecimento de água ficou comprometido nos seguintes Bairros: Vila Militar, Centro, Praia do Amarílio, Eugênio Areal (Invasão), Canízio Brasil, Rosa Gonçalves e Ana Vieira.

Diante do problema, um técnico do Depasa de Rio Branco foi acionado para tomar as medidas cabíveis. “Infelizmente esses apagões acabaram prejudicando o nosso quadro de energia. Queremos pedir a compreensão dos consumidores e dizer que todas as providências cabíveis estão sendo tomadas para normalizar a situação”, adiantou.

Em Sena, as reclamações dos moradores contra a Eletrobrás são grandes. Hoje faltou energia diversas vezes e nenhuma explicação por parte da empresa foi dada para a população.