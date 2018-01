Veja o que abre e o que fecha em Rio Branco no feriado dedicado aos evangélicos

Governo e Prefeitura anteciparam feriado do Dia do Evangélico para segunda-feira (22). Atendimentos nas repartições estaduais e do município de Rio Branco vão ser suspensos.

Com a antecipação do feriado do Dia do Evangélico para esta segunda-feira (22), alguns serviços públicos devem suspender atendimento ou alterá-lo. A data é celebrada no dia 23 deste mês e é feriado em todo o Acre.

Por isso, os rio-branquenses devem ficar atentos ao que funciona e o que para nas secretarias públicas, bancos, Correios e estabelecimentos comerciais no começo da semana.

Hospitais e unidades de saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA’S) e Hospital de Urgência e Emergência (Huerb) vão ter o funcionamento normal durante toda a segunda-feira (22). A Prefeitura informou que as unidades básicas de saúde vão ter as atividades suspensas.

As Unidades de Referência em Atenção Primária (URAPs) também suspendem os atendimentos. Já o Centro de Integrado de Operação de Segurança Pública (Ciosp) e as delegacias funcionam normalmente no feriado.

Bancos

O Sindicato dos Bancários do Acre (Seeb-Ac) informou que as agências bancárias devem fechar na segunda (22). Somente serviços pelos aplicativos digitais, internet banking e caixas eletrônicos vão continuar funcionando. Já na terça-feira (23), o atendimento é normal ao público.

Correios e comércio

As unidades dos Correios em Rio Branco devem fechar as portas também na segunda. Os atendimentos vão ser retomados na terça-feira (23).

De acordo com a Associação Comercial do Acre (Acisa), grande parte dos comércio deve ficar aberta.

Detran e OCA

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC) e a Central de Serviço Público (OCA) vão ficar fechados e só voltam a funcionar na terça (23).