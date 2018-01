O professor Sérgio Torres, que tirou perto de mil votos na eleição passada para vereador, acaba de deixar o PSDB e se filiar no PTB, cuja presidente é a publicitária Charlene Lima. Ele poderá ser um dos nomes da sigla na disputa para deputado estadual baseado na bagagem que adquirir no último pleito, uma vez que fez uma campanha sem estrutura. O PTB estará numa aliança com Solidariedade e PPS.

