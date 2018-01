Pai encontra corpo de jovem que havia caído em igarapé no interior do Acre

Caso aconteceu no Igarapé Ouro Preto em Tarauacá. Jovem estava desaparecido desde quarta-feira (17).

Familiares do jovem Kennedy Wenderson Mendes, de 23 anos, o encontraram morto e boiando nas águas do Igarapé Ouro Preto, na zona rural da cidade de Tarauacá. O jovem havia desaparecido após a canoa virar no local na última quarta-feira (17).

Os bombeiros fizeram buscas até esta sexta (19), mas não tinham achado pistas do corpo do jovem. Mas, ainda pela manhã, familiares encontraram o corpo boiando em uma casa às margens do igarapé.

A tia da vítima, Jenir de Oliveira, conta que o pai e um tio do jovem continuaram fazendo as buscas no local, mesmo depois da saída dos bombeiros. Ela diz que a família não sabe o que pode ter acontecido e que Mendes era acostumado a pilotar a canoa.

“O pai dele estava saindo para buscar um barco e viu o corpo boiando debaixo de uma casa. Ele havia saído para buscar um garrote, era acostumado a navegar sozinho. O pai conta que chegou a ouvir os pedidos de socorro. Mas, ninguém sabe o que aconteceu, o corpo não tinha marcas de nada”, conta.

Ainda neste sábado (20), os bombeiros informaram que as buscas com mergulhadores não tiveram sucesso. Ainda segundo eles, o local era pequeno e sem correnteza.

Igarapé é de água parada, mas não foi possível achar jovem (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros )