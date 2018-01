Mulher e filho em moto são abordados por bandidos armados com facão enquanto estavam parados em semáforo

Nessa última semana tem sido constante os relatos de assalto e violência na segunda maior cidade do estado, Cruzeiro do Sul. Dessa vez, uma vendedora de 44 anos, que prefere não se identificar, foi assaltada enquanto esperava o semáforo abrir em uma das ruas mais movimentadas da cidade, na área central.

“Eu estava com meu filho. Ele tava indo me deixar, quando paramos no sinal vermelho. Dois caras se aproximaram e fizeram isso com a gente”, conta ainda abalada.