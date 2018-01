MANDADO DE PRISÃO: Acusado de tráfico de drogas é capturado no Bairro da Pista

O mesmo foi localizado no Beco do Adriano, bairro da Pista, por volta das 19:30 horas e não resistiu a prisão.

Policiais militares de Sena Madureira cumpriram na noite de ontem um mandado de prisão expedido pela juíza de direito Carolina Alvares em desfavor do nacional Geuvanir do Carmo, 29 anos. Segundo consta, o mesmo foi localizado no Beco do Adriano, bairro da Pista, por volta das 19:30 horas e não resistiu a prisão.

As informações coletadas na delegacia de Sena apontam que Geuvanir é acusado de tráfico de drogas.

Neste sábado, o mesmo deverá ser transferido para o presídio Evaristo de Moraes.